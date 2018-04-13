Film, aslen şarkıcı olan Vega’nın kendi hayatından izler taşıyor...

Lavinya'nın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amacıyla kitlesel fonlama sitesi fongogo'da bir destek kampanyası başlatıldı.

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