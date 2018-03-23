Etikete Göre Haberler:
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Yeni dünyanın yeni Westernleri
Son yılların en çok dikkat çeken western filmleri.
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Spagetti seven kovboylar
Hollywood'a özgü bir tür olan Western'in dünya çapındaki en özgün alt türü, Spagetti Western.
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Vahşi Batı'nın azılı kovboyları
Western filmlerinin dönemlere göre değişimleri.
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Bud Spencer'ın mutlaka izlemeniz gereken 6 filmi
86 yaşında hayatını kaybeden ünlü İtalyan aktör Bud Spencer'ın en iyi filmlerini listeledik.
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Bud Spencer hayatını kaybetti
Spagetti Western yapımlarıyla tanınan oyuncu Bud Spencer, 86 yaşında hayatını kaybetti.
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Gerçek Kesit: Manyak Filmi Eleştirisi
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Erdal Beşikçioğlu hangi yönetmenle setlere dönüyor?
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Wes Anderson'dan 'Köpek Adası'!
Animasyon türündeki yapım, seslendirme kadrosuyla da dikkat çekiyor.
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Kar Filmi Eleştirisi
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