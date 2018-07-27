Başrollerini Ben Kingsley ve Oscar Isaac’in paylaştığı Operation Finale’den yeni fragman yayımlandı.

Aşkın ve mizahın bir arada gittiği içimizi ısıtan romantik komedilerin son 10 yılda çıkmış olanlarından en iyilerini derledik.

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