Etikete Göre Haberler:
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Aksiyon filmlerini bize sevdiren en iyi 10 aksiyon filmi aktörü
Hollywood filmlerinin olmazsa olmazı olan aksiyon filmleri özellikle 60'lardan sonra beyaz perdede ağırlığını koydu. Bu filmlerin en iyi aktörlerini bir araya topladık.
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Aktör olan babalar ve çocukları
Babalar gününün anısına hem yerli hem de yabancı sinemada hafızalarımızda yer etmiş ünlü aktörler ve kendileri gibi aktör olan çocuklarını sizler için listeledik.
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İntihar Timi'nden yeni fotoğraflar
İntihar Timi filminden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
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Muhammed Ali'yi Will Smith yolcu edecek
Will Smith, Muhammed Ali'nin tabutuna refakatçi olacak.
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Sinemada Muhammed Ali
Muhammed Ali'nin anısında içinde bulunduğu 5 büyük sinema yapımı
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Harley Quinn film çekiyor
Suicide Squad'ın karakterilerinden Harley Quinn'in spin-off'u yapılacak.
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En etkileyici 10 distopik film
Sinema tarihinin geleceği kurgulayan en etkili 10 distopyayı listeledik
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Jared Leto yine şaşırttı
Suicide Squad filminde Joker’i canlandıran Jared Leto yine ilginç bir olaya imza attı.
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İntihar Timi'nden yepyeni bir fragman!
Çizgi roman dünyasının kötü adamlarını biraraya getiren İntihar Timi filminden yepyeni bir fragman yayınlandı...
Son Haberler
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Büyükada'da Temmuz ayı yazlık sinema programı
Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...
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Pierce Brosnan, Tom Hardy dedi!
Bond kim olacak tartışmaları devam ediyor.
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Budapeşte’de düzenlenen fuara Türk dizileri damgasını vurdu
Avrupa, Türk dizilerini konuşuyor
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Adam Sandler ve Jennifer Aniston’lı komedi geliyor!
Murder Mystery'nin kadrosu şekilleniyor!