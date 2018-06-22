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Winona Ryder ve Keanu Reeves yeniden?
İki sevilen oyuncu yıllar sonra dördüncü kez bir filmde başroldeler
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90'lara damga vuran aktörler ve ilişkileri
Hepsi birbirinden ünlü hepsi birbirinden güzel birlikteliklerini heba etti. Olmayınca da olmuyor
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Beetlejuice 2 geliyor
Yönetmen Tim Burton Beetlejuice’un tam kadro olarak geri döneceğini açıkladı…
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Adam Sandler ve Jennifer Aniston’lı komedi geliyor!
Murder Mystery'nin kadrosu şekilleniyor!
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Jurassic World: Fallen Kingdom yine gişe lideri
Jurassic World: Fallen Kingdom, üst üste üçüncü kez Box Office Türkiye hafta sonu gişe lideri oldu
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Mission: Impossible – Yansımalar ile ajan Ethan Hunt geri dönüyor!
Mission: Impossible – Yansımalar ülkemizde 27 Temmuz’da vizyona girecek.
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Spider Man 2 resmi ismi belli oldu!
Örümcek-Adam: Eve Dönüş'ün merakla beklenen devam halkası resmi ismine kavuştu