Etikete Göre Haberler:
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Wonder Woman 2'de Kristen Wiig Sürprizi!
Bilgi, nihayet yönetmen Patty Jenkins tarafından onaylandı.
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DC Comics Wonder Woman ve Justice League'tan fragmanlar yayınladı
Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.
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Süper kadınlar
Süper kahraman filmlerindeki süper kadın karakterler.
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Wonder Woman ve kadının gücü
Wonder Woman'ın yönetmeni, bir süper kahraman filmi yöneten ilk kadın olacak.
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Ringlerden Wonder Woman’a
MMA dövüşçüsü İsveçli Madeleine Vall, Wonder Woman filminde rol alıyor.
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Disneyland'da Johnny Depp sürprizi
Disneyland ziyaretçileri unutamayacakları bir gün yaşadılar.
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Julia Roberts Wonder’da Anne rolünde
Julia Roberts Wonder’ın adaptasyonunda Jacob Tremblay’ın annesi rolünde
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Wonder Woman'ın dövüş sahneleri
Gal Gadot'un dublörü, bir dövüş sahnesini canlandırırken görüntülendi.
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Wonder Woman'dan yepyeni sahneler
Wonder Woman'ın İtalya'daki setinden yepyeni fotoğraflar yayınlandı…
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Alice yeniden Harikalar Diyarında
Alice Harikalar Diyarında 2'nin yeni fragmanı yayında...
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Batman ve Superman'in ezeli düşmanları
İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...
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Wonder Woman'dan kostüm itirafı
Süper kahraman filmlerinin kostüm azizliğine Wonder Woman’ı canlandıran Gal Gadot da uğradı.
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Superman'i kimse tanımadı
Henry Cavill, üzerine geçirdiği Superman tişörtüyle Times Meydanı'ndaydı...
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Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan son görüntüler
Vizyona girmesine sayılı günler kalan Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmine ait son görüntüler yayınlandı…
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Alice Harikalar Diyarında 2'den yeni fragman
Yaz aylarında vizyona girecek olan Alice Harikalar Diyarında 2 filmi yepyeni fragmanıyla karşınızda…
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Batman ve Superman'in başı dertte
Önümüzdeki günlerde vizyona girecek Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Doomsday yüzünden tehlikede…
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Yeni Batman Ben Affleck konuştu
Batman v Superman'in vizyona girmesine günler kala Ben Affleck konuştu…
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Sinemada izlemeyeceğimiz 10 Marvel karakteri
Modok, Dr. Doom ve niceleri...
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Ben Affleck hayranlarını şaşırttı
Ben Affleck, film stüdyolarını gezen seyircileri Batmobile'in içinden çıkarak şaşırttı…
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DC Comics filmleri geliyor!
Çizgi roman uyarlamaları hız kesmiyor...
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Batman v Superman'den yeni görüntüler!
Vizyona girmesine sayılı gün kalan Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor...
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Wonder Woman geliyor!
Erkek egemen süper kahraman dünyasında Wonder Woman
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Alis Harikalar Diyarında'dan ilk fragman
'Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden' Türkçe altyazılı ilk fragmanıyla karşınızda...
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Alice ile geri dönme vakti
Alice Through the Looking Glass filminden ilk teaser yayınlandı.
Son Haberler
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Yol Kenarı, önce festivalde, sonra vizyonda!
Tayfun Pirselimoğlu'nun yeni filmi Yol Kenarı'nın vizyon tarihi netleşti.
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Penelope Cruz & Javier Bardem ikilisi aynı filmde!
Ünlü evli çift, Farhadi'nin yönettiği, Cannes'ın açılış filmi olan Everybody Knows'da birlikteler.
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You Were Never Really Here, festivalde de vizyonda da kaçmaz!
Bu seneki İstanbul Film Festivali'nde yer alan Cannes ödüllü film, ülkemizdeki vizyon tarihini de aldı.
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Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'nin fragmanı yayınlandı!
Avşar kızının yazdığı, yönettiği ve oynadığı, kendi hayatını anlattığı Selfie adlı film Nisan'da vizyonda.