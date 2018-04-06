Avşar kızının yazdığı, yönettiği ve oynadığı, kendi hayatını anlattığı Selfie adlı film Nisan'da vizyonda.

Bu seneki İstanbul Film Festivali'nde yer alan Cannes ödüllü film, ülkemizdeki vizyon tarihini de aldı.

İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...

Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.

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