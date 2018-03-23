Etikete Göre Haberler:
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Wonder Woman 2'de Kristen Wiig Sürprizi!
Bilgi, nihayet yönetmen Patty Jenkins tarafından onaylandı.
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DC Comics Wonder Woman ve Justice League'tan fragmanlar yayınladı
Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.
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Süper kadınlar
Süper kahraman filmlerindeki süper kadın karakterler.
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Wonder Woman ve kadının gücü
Wonder Woman'ın yönetmeni, bir süper kahraman filmi yöneten ilk kadın olacak.
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Ringlerden Wonder Woman’a
MMA dövüşçüsü İsveçli Madeleine Vall, Wonder Woman filminde rol alıyor.
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Wonder Woman'ın dövüş sahneleri
Gal Gadot'un dublörü, bir dövüş sahnesini canlandırırken görüntülendi.
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Wonder Woman'dan yepyeni sahneler
Wonder Woman'ın İtalya'daki setinden yepyeni fotoğraflar yayınlandı…
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Batman ve Superman'in ezeli düşmanları
İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...
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Wonder Woman'dan kostüm itirafı
Süper kahraman filmlerinin kostüm azizliğine Wonder Woman’ı canlandıran Gal Gadot da uğradı.
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Superman'i kimse tanımadı
Henry Cavill, üzerine geçirdiği Superman tişörtüyle Times Meydanı'ndaydı...
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Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan son görüntüler
Vizyona girmesine sayılı günler kalan Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmine ait son görüntüler yayınlandı…
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Batman ve Superman'in başı dertte
Önümüzdeki günlerde vizyona girecek Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Doomsday yüzünden tehlikede…
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Yeni Batman Ben Affleck konuştu
Batman v Superman'in vizyona girmesine günler kala Ben Affleck konuştu…
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Sinemada izlemeyeceğimiz 10 Marvel karakteri
Modok, Dr. Doom ve niceleri...
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Ben Affleck hayranlarını şaşırttı
Ben Affleck, film stüdyolarını gezen seyircileri Batmobile'in içinden çıkarak şaşırttı…
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DC Comics filmleri geliyor!
Çizgi roman uyarlamaları hız kesmiyor...
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Batman v Superman'den yeni görüntüler!
Vizyona girmesine sayılı gün kalan Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor...
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Gelsin hayat bildiği gibi...