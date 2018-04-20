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90'ların en iyi yabancı dizileri
Sizin için 90'larda yapılmış en iyi dizi hangisi?
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Gelmiş geçmiş en iyi bilim-kurgu dizileri
Gelmiş geçmiş en iyi bilim-kurgu dizilerinin bir listesi.
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Geri döndüler!
90'lı yılların efsanevi dizisi The X-Files, 6 bölüm sürecek olan özel sezonuyla ekranlara geri döndü...
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Kerbela filminde Mel Gibson ile Morgan Freeman!
Mel Gibson ve Morgan Freeman Türk filminde buluşuyor
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20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Ahlat Ağacı Cannes'da!
Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.