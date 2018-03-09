Etikete Göre Haberler:
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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Ölümden dönen yönetmenler
Başlarından, asla inanamayacağınız öyküler geçen yönetmenler.
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Çılgın yönetmenlerin zavallı oyuncuları
Setleri, oyunculara zehir eden yönetmenler.
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Işıkla hamur gibi oynayan filmler
Işık ile büyüleyici etkiler yaratan filmler ve onların görüntü yönetmenleri.
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Yeni moda Fransızlar ya da Fransız Yeni Dalga sineması
Fransa'nın modern dönem sinemacıları olarak bilinen Fransız Yeni Dalga hareketinin oluşumu.
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Kaçırmamanız gereken 8 İran filmi
8 film ile İran yapımı en güzel filmlerin listesi.
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İran sineması: Ortadoğu'dan dünyaya açılan kapı
Tüm dünyaca beğeni kazanan İran Sinemasının dönemler boyu değişimi.
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2000'li yılların en iyi 8 Fransız filmi
2000'li yıllarda çekilen Fransız filmleri arasından en iyi 8 film.
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Hollywood'a karşı gelen bağımsızlar
Amerikan Bağımsız Sinemasının gelişimi ve yönetmenleri.
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Sanat filmleri nedir, ne değildir?
Sanat filmlerinin dünü, bugünü ve geleceği.
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.