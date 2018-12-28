Etikete Göre Haberler:
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Efsane filmler hakkında bilinmeyen gerçekler
Mutlaka aralarından bazılarını izlemişsinizdir ama eminiz ki bu bilgileri bilmiyorsunuz. İşte ünlü filmlerin perde arkasından eğlenceli ve bir o kadar da şaşırtıcı bilgiler...
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Uzun soluklu en iyi 9 film serisi
İşte hiç sonunun gelmesini istemediğimiz uzun soluklu en iyi 9 film serisi
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Vizyonda hakkı yenen korku filmleri
Vizyonda başarısız olup bir şansı daha hak eden korku filmlerinin listesi.
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Güzel ve Çirkin'den ilk fragman
Disney yapımı Güzel ve Çirkin'in ilk fragmanı yayınlandı.
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Kamera arkalarında neler oluyor?
Sette yaşanan ama perdede görünmeyen ilginç anların fotoğrafları.
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Peter Jackson: 'Resimdeki Gollum değil Smeagol'
Peter Jackson, Erdoğan’ın resmiyle karşılaştırılan karakterin Gollum olmadığını vurguladı.
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Filmlerle ilgili bilmediğiniz 8 gerçek
IMBb'ye göre son 25 yıla damga vuran filmlerle ilgili en şaşırtıcı gerçekler
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Hobbitler öksüz kaldı
Yüzüklerin Efendisi ile ortak karakterler barındıracak olan Hobbit filminin yönetmeni Del Toro yılan hikayesine dönen projeden ayrıldı.
Son Haberler
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‘Bir Aşk İki Hayat’tan ilk fragman geldi
Başarılı oyuncular Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i bir araya getiren, ‘Bir Aşk İki Hayat’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
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Stranger Things 3. sezon tarihi belli oldu
Netflix’in sevilen yapımlarından Stranger Things üçüncü sezonuyla 4 Temmuz 2019’da kaldığı yerden devam ediyor.
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"Bizim İçin Şampiyon" 1 milyon seyirciyi aştı
Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.
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28 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. Börü, aksiyon ve macera tutkunlarının favori Aquaman ve Mary Poppins: Sihirli Dadı haftanın öne çıkan yapımları.