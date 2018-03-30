Etikete Göre Haberler:
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Organize İşler 2'de Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi!
Yılmaz Erdoğan'ın devam filminde yakışıklı oyuncu bir horoz dövüşçüsünü canlandıracak
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5 unutulmaz sahnesiyle Cem Yılmaz filmleri
Arif V 216 ile yine gişede rekorlar kıran Cem Yılmaz'ın filmlerinden 5 sahneye şöyle bir göz atalım
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Çok Güzel Hareketler Bunlar geri mi dönüyor?
Mesut Yar bugün köşesinde açıkladı. Çok Güzel Hareketler Bunlar tekrar başlayacak mı?
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Ekşi Elmalar, İkimizin Yerine'nin gerisinde kaldı
Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Ekşi Elmalar, ilk hafta sonunda beklenen çıkışı yakalayamadı.
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Türk filmlerinin çekildiği yerler
Gerçek mekanları ile Türk filmlerinin çekildikleri yerler.
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Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan çifti boşanıyor
9 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan magazin gündemine bomba gibi düştü. Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan'ın anlaşmalı olarak boşanağı belirtildi.
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'Organize İşler 2' geliyor
İki yıldır film çekmeyen Yılmaz Erdoğan, 'Organize İşler 2' ile dönüyor.
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Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2 ile dönüyor!
2005 yılında vizyona giren ve 2 milyonun üzerinde seyirci kitlesine ulaşan Organize İşler, Organize İşler 2 ile yeniden beyazperdeye iddialı bir dönüş yapacak. Organize İşler 2 için çekimlere bu yaz başlanacak.
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Son Umut'un Binbaşı Hasan'ı, Yılmaz Erdoğan Oscar'ı aldı!
Russell Crowe'un yönettiği, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı Son Umut (The Water Diviner) filmi Türkiye'de 26 Aralık'ta gösterime girdi. Filmdeki oyunculuğu ile dikkat çeken Yılmaz Erdoğan ödüle layık görüldü.
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Yılmaz Erdoğan 'Avustralya'nın Oscar'ını kazandı
Yılmaz Erdoğan, Avustralya'da 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı.
Son Haberler
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Antep Fıstığı filmi yeniden!
Film 70 bin izlenme ile Gaziantep’te en çok izlenen film olma özelliğini taşıyor.
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Organize İşler 2'de Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi!
Yılmaz Erdoğan'ın devam filminde yakışıklı oyuncu bir horoz dövüşçüsünü canlandıracak
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Başlat: Ready Player One Filmi Eleştirisi
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Arnold Schwarzenegger acil ameliyata alındı!
70 yaşındaki oyuncu kalp ameliyatına girdi