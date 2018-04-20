Etikete Göre Haberler:
-
Yılmaz Köksal hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın ünlü ismi karakter oyuncusu Yılmaz Köksal hayatını kaybetti.
-
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Köksal hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Yılmaz Köksal 76 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncu Yılmaz Köksal bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Son Haberler
-
Göktürk Üçlemesi teaser geldi
Alper Çağlar bizi Göktürk dönemine götürüyor.
-
Türk sinemasına yurtdışı ödülleri
Meteorlar ve Suma, yakın zamanda yurtdışından ödülle dönen Türk yapımı filmler
-
Cici Babam gişenin zirvesinde!
Haftasonu box office verileri açıklandı
-
Winchester/Gizemli Ev Film Eleştirisi
Tatsız tuzsuz bir hayalet hikâyesi