Etikete Göre Haberler:
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Love geri dönerken dizi hakkında bilmeniz gereken her şey
2016'nın önemli dizilerinden birisi olan Love, ikinci sezonunu yayınlamaya hazırlanıyor. Dizi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
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90'ların en iyi yabancı dizileri
Sizin için 90'larda yapılmış en iyi dizi hangisi?
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En iyi dizilerin en acımasız karakterleri
En korkunç halleri ile dizilerde izlediğimiz kötü karakterler.
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Yabancı dizilerde yaşanan en büyük fiyaskolar
İkinci bölümde final yapan Türk dizileri değil koca koca bütçeler ile batan yabancı diziler.
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Dünyanın en çok kazanan dizi oyuncuları
Dizi sektöründe en çok kazanan aktör ve aktrisler.
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Meşhur dizilerin akıl almaz hataları
Friends'ten Simpsons'a kadar birçok dizide yapılan çekim hataları.
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2016'nın en iyi 6 dizisi
TV ekranlarında bu sene başlayan en iyi diziler.
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Yılın en korkunç dizisine hazır olun
Uzun zamandır beklenen korku dizisi Outcast, 10 bölümlük ilk sezonuyla geliyor…
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Animasyon türündeki yapım, seslendirme kadrosuyla da dikkat çekiyor.
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Çocuklar Sana Emanet Filmi Eleştirisi
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda