Kabuslar Evi’nin vasat bir bölümü gibi...

TV ekranlarında bu sene başlayan en iyi diziler.

Friends'ten Simpsons'a kadar birçok dizide yapılan çekim hataları.

Dizi sektöründe en çok kazanan aktör ve aktrisler.

İkinci bölümde final yapan Türk dizileri değil koca koca bütçeler ile batan yabancı diziler.

En korkunç halleri ile dizilerde izlediğimiz kötü karakterler.

Sizin için 90'larda yapılmış en iyi dizi hangisi?

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