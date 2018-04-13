Etikete Göre Haberler:
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İlker Ayrık filmi, Yapışık Kardeşler 30 Ocak'ta vizyonda!
Son bir kaç yıldır ''Ben Bilmem Eşim Bilir'' yarışmasının sunuculuğunu yapan oyuncu İlker Ayrık, sinemaya Yapışık Kardeşler filmiyle döndü. İlker Ayrık Yapışık Kardeşler filminde ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu.
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İvana Sert Yapışık Kardeşler fragmanına damga vurdu
Yapışık Kardeşler fragmanında Ivana Sert'in seksi sahneleri damga vurdu.
Son Haberler
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Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.
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13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.
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Fatih Akın'dan Kürk Mantolu Madonna uyarlaması!
Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.