Etikete Göre Haberler:
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Yeşilçam filmleri beyazperdede!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilçam Film Günleri, 9 Mart'ta Tosun Paşa ve Neşeli Günler ile başlıyor.
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Yeşilçam'ın anti Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hastanede
Sinematik Yeşilçam'ın haberine göre Sönmez Yıkılmaz önemli bir ameliyat geçirmiş ve hastanede tedavisi sürüyor.
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'Altın Çocuk' Göksel Arsoy imza gününde sevenleriyle buluştu
Göksel Arsoy, kendi yaşamını anlattığı kitabı 'Altın Çocuk'un imza gününde hayranlarıyla biraraya geldi.
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Kadir İnanır'dan kötü haber!
Yeşilçam'ın yıldızı Kadir İnanır'dan kötü haber geldi
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Yeşilçam’ın usta isimlerine boş salon şoku
Yeşilçam'ın usta isimleri ödüllerini boş salonda aldı.
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Yeşilçam oyuncusu Tevfik Şen hayatını kaybetti
Türk sinemasının karakter oyuncularından Tevfik Şen'den kötü haber geldi.
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Yeşilçam'dan şaşırtıcı gerçekler
Yeşilçam içinde yaşandı ancak Yeşilçam içinde saklı kalmayacak.
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Türk sinemasının en komik film hataları
Birçok seyircinin fark etmediği yönleri ile Türk sinemasının en komik film hataları.
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Yeşilçam’ın usta ismi Nezih Tuncay hastaneye kaldırıldı
71 yaşındaki usta oyuncu Nezih Tuncay hastaneye kaldırıldı.
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Ülkü Ülker hayatını kaybetti
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören ünlü sanatçı Ülkü Ülker hayatını kaybetti.
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Türk sineması 101. yılını kutladı
Türk sinemasının 101’inci yılı için düzenlenen geceye Yeşilçam'ın önemli isimleri katıldı.
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Osman Betin hayatını kaybetti
Türk sinemasının 'Chuck Norris' lakaplı oyuncusu Osman Betin hayatını kaybetti.
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Yeşilçam'ın emekçileri vefa bekliyor
Yeşilçam'ın sinema emektarı oyuncuları, yeni projelerde yer alamamaktan yakındı.
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Pervin Par vefat etti
Yeşilçam’da 20’ye yakın filmde başrol oynayan Pervin Par vefat etti.
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Nevin Akkaya hayatını kaybetti
Türk sinemasının en ünlü seslendirme sanatçılarından Nevin Akkaya hayatını kaybetti.
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50 yıldır kadınların tacizine uğruyorum!
'Tecavüzcü Coşkun' ismiyle ünlenen Coşkun Göğen, 50 yıldır kadınların tacizine uğradığını buna rağmen taciz eden hiçbir kadınla yakınlaşmadığını söyledi.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.