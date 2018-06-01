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Game of Thrones dünyasına şekil veren en önemli 5 kadın karakter ve 1 bonus
Game of Thrones altıncı sezonla birlikte genellikle arka planda olan kadın karakterler hikayenin en güçlü karakterleri haline geldiler ve artık Game of Thrones dünyasını onlar şekillendiriyor diyebiliriz.
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