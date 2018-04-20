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Yeni Pokemon filmi gerçekten geliyor!
Legendary Pictures, Nintendo'dan film haklarını aldı ve işler hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Artık Pokemon filmi, bir hayal değil; gerçekleşmekte olan bir proje! Üstelik senaristleri de belli.
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Alper Çağlar bizi Göktürk dönemine götürüyor.
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