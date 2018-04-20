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Avengers: Sonsuzluk Savaşı gün sayıyor!
Film ülkemizde 27 Nisan’da vizyona girecek
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Thor 3 son filmi olacak
Marvel karakterlerinden Loki'yi canlandıran Tom Hiddleston hayranlarını üzecek açıklamalar yaptı…
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Filmlerde bambaşka gözüken çizgi roman karakterleri
İşte size, sinemaya uyarlanırken orijinal görünümüne ihanet eden 6 çizgi roman karakteri...
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Çok sevilen filmlerin ve dizilerin kamera arkalarından renkli görüntüler…
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Filmlerle ilgili bilmediğiniz 8 gerçek
IMBb'ye göre son 25 yıla damga vuran filmlerle ilgili en şaşırtıcı gerçekler
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Yenilmezler: Ultron Çağı gişeyi salladı
Yenilmezler: Ultron Çağı, Türkiye’de tüm zamanların en iyi Disney, en iyi Marvel ve en iyi süper kahraman filmi açılışını yaparak bir ilke imza attı. Yenilmezler: Ultron Çağı ilk üç günde tam 470.312 kişi tarafından izlendi.
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Türk sinemasına yurtdışı ödülleri
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