Etikete Göre Haberler:
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Yol Kenarı, önce festivalde, sonra vizyonda!
Tayfun Pirselimoğlu'nun yeni filmi Yol Kenarı'nın vizyon tarihi netleşti.
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Şener Şen'e Nürnberg'den ödül!
‘Yol Ayrımı’ adlı film, oyuncuya En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü getirdi.
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Kaybedenler Kulübü Yolda Filmi Eleştirisi
Her zaman kaybettik senle ben!
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Kaybedenler Kulübü'nden sevgililer günü sürprizi
'Tüm yalnızların Sevgililer Günü kutlu olsun!'
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Kaybedenler Kulübü Yolda'dan yeni fragman
2011 yapımı Kaybedenler Kulübü’nün devam filmi Kaybedenler Kulübü: Yolda’dan yeni fragman yayınlandı
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Kaybedenler Kulübü Yolda'dan yeni fragman
Nejat İşler ve Yiğit Özşener'li Kaybedenler Kulübü Yolda'nın ikinci fragmanı yayınlandı.
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Her Şey Yolunda için destek bekliyor
Metehan Şereflioğlu, yeni kısa film projesi için destek bekliyor.
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Cousteau'lar ve oğulları: Derinliklere uzun bir yolculuk
36. İstanbul Film Festivali'nin gala filmlerinden birisi olan Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau, yeni bir şeyler söylemenin ötesine uzanmaya çalışıp, yeni bir şeyler gösterme amacında.
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36. İstanbul Film Festivali: Cinemania kategorisinden tavsiyeler
İstanbul Film Festivali, geçmişten günümüze efsaneleşmiş filmleri de tekrar sinema salonlarına taşıyor. Harika bir sinema deneyimi için Cinemania filmlerine bir göz atın!
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Jennifer Lawrence'lı Passengers'tan fragman yayınlandı
Chris Pratt ve Jennifer Lawrence'ın başrolünde olduğu Passengers'dan ilk fragman yayınlandı.
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Yol biter dert bitmez
Yolculuğa çıkamayan seyircilerin hasretini gidermek için yol temalı filmler listesi.
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Hayatını kaybeden Nezih Tuncay'ın 5 filmi
Bugün hayatını kaybeden Nezih Tuncay, Türk sinema tarihine birçok özel filmle ismini yazdırdı.
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Yıllar geçse de unutamayacağımız en iyi 8 Tom Hanks filmi
Tom Hanks, herkes için en az bir tane özel filmi ifade eder. Türkiye'de tamamı popüler olan bu harika Tom Hanks filmleri, o eski günleri özletecek.
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Rejimler değişti, onlar film çekti
Ülkelerdeki rejim değişikliklerini konu edinen filmlerin listesi.
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Vizyonda 9 yeni film var!
George Clooney’li Para Tuzağı ve Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden bu haftanın öne çıkan filmleri.
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En etkileyici 10 distopik film
Sinema tarihinin geleceği kurgulayan en etkili 10 distopyayı listeledik
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Son 10 yılın en iyi fantastik filmleri
Son 10 yılda çekilen en iyi fantastik filmlerinin derlemesi.
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Cloverfield Yolu No: 10 filminden hediyeler kazanın!
1 Nisan'da vizyona giren Cloverfield Yolu No: 10 filminden hediyeler kazanmak ister misiniz?
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Selam: Bahara Yolculuk filmine yoğun ilgi
Türk filmleri geçtiğimiz ay olduğu gibi Mart ayında da gişeyi sallamaya devam ediyor. Selam: Bahara Yolculuk gişeyi birinci, Mandıra Filozofu İstanbul ise gişeyi ikinci sırada kapattı. Selam: Bahara Yolculuk filmini 418.557 kişi izledi. Selam: Bahara Yolculuk filminin yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan oturuyor.
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Berlin'de Türk Sineması
Almanya'nın başkenti Berlin'de 3-12 Haziran arasında düzenlenecek olan 8. Türk Film Haftası'nın açılışı Berlin Eyaleti Başbakanı Klaus Wowereit, tarafından yapılacak.
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Takiye'ye tehdit
Gurbetçilerimizi dolandıran şirketlerin hikayesini anlatan ' Takiye ' filmine tehdit mesajları geliyor.
Son Haberler
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25 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta sinemalarda 9 yeni film var
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Sicario: Day Of The Soldado 29 Haziran’da vizyonda
Devam filmi Sicario: Day Of The Soldado'da Benicio Del Toro ve Josh Brolin karşımızda!
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Star Wars hayranları bu haftasonu çok mutlu!
Merakla beklenen Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi Cuma itibariyle sinemalarda
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Mehmet Güreli’nin filmi Dört Köşeli Üçgen'in vizyon tarihi açıklandı
27 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşacak film, son olarak 6. Uluslararası Kayseri Film Festivali’nde ödül kazanmıştı.