Etikete Göre Haberler:
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Yol Arkadaşım 2 rekor kırdı
İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerinde yer aldığı Yol Arkadaşım 2, son 15 yılın en iyi ekim ayı açılışına imza attı. İşte 12-14 Ekim 2018 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...
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Çocuklarımla gurur duyuyorum
Öğrencileri Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın ‘Yol Arkadaşım 2’ filminin galasına katılan Yılmaz Erdoğan, “Çocuklarım ile gurur duyuyorum” dedi.
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Yol Arkadaşım 2'ye görkemli gala
Ünlülerin akın ettiği BKM yapımı Yol Arkadaşım 2 filminin galası önceki gece Kanyon AVM’de yapıldı.
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Yol Arkadaşım 2’den ilk fragman geldi
Onur ve Şeref Yol Arkadaşım 2’de yeni bir maceraya yelken açıyor.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.