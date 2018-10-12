Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.

Onur ve Şeref Yol Arkadaşım 2’de yeni bir maceraya yelken açıyor.

Öğrencileri Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın ‘Yol Arkadaşım 2’ filminin galasına katılan Yılmaz Erdoğan, “Çocuklarım ile gurur duyuyorum” dedi.

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerinde yer aldığı Yol Arkadaşım 2, son 15 yılın en iyi ekim ayı açılışına imza attı. İşte 12-14 Ekim 2018 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...

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