Etikete Göre Haberler:
-
Demet Akbağ'lı Görevimiz Tatil'den fragman yayınlandı
Demet Akbağ ve Zafer Algöz başrollü yerli komedi "Görevimiz Tatil"den yeni fragman yayınlandı
-
Görevimiz Tatil filminin fragmanı yayınlandı
Başrolünü usta oyuncular Demet Akbağ ile Zafer Alagöz'ün üstlendiği 'Görevimiz Tatil' filminin fragmanı yayınlandı.
Son Haberler
-
Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!
Yakışıklı oyuncu John Krasinski yönetmen koltuğunu sevdi
-
Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.
-
13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
-
Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.