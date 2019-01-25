Etikete Göre Haberler:
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Netflix üyelik ücretlerine zam geliyor
Son dönemin popüler online dizi ve film platformu Netflix, 12 yıllık tarihinin en büyük zammını yapmaya hazırlanıyor.
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El Royale'de Zor Zamanlar filminden yeni fragman
Bol yıldızlı El Royale'de Zor Zamanlar (Bad Times at the El Royale) filminden heyecan dolu bir fragman yayımlandı.
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Farah Zeynep Abdullah IMDb listesinde
Genç oyuncu Farah Zeynep Abdullah, IMDb'de en yüksek seviyeye ulaşan ilk Türk oyuncu olarak rekor kırdı.
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Ünlü yönetmenden gündem yaratacak sözler
Fransız basınına konuşan Nuri Bilge Ceylan'dan dikkat çeken sözler.
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Ağustos'un en popüler filmleri
IMDb'nin Ağustos verileri yayınlandı.
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Bollywood sineması, açık havaya taşınıyor!
Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliğinde Nişantaşı Sanat Parkı’nda gösterilecek.
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6 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta sinema salonlarında 3'ü yerli 8 film vizyona girecek. Haftanın favorisi Ant-Man ve Wasp!
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20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Bir Zamanlar Çukurova'da hangi filmden esinlendi?
Televizyon dizileri bazen kitaplardan bazense filmlerden yola çıkarak hazırlanıyor
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Mutluluk Zamanı'nın afişi yayınlandı
Film 10 Kasım'da vizyona girecek.
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Mutluluk Zamanı'ndan ilk fragman
Film 10 Kasım'da vizyona girecek.
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Pers Prensi aksiyonla geliyor
Bugün vizyona giren "Pers Prensi: Zamanın Kumları" filmine ait ilginç notlar ve Jake Gyllenhaal'ın söyleşisi yayınlandı.
Son Haberler
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Aquaman 'milyar dolar' kulübünde
DC Comics'in son süper kahraman filmi Aquaman, Aralık ayında gösterime girdikten sonra geçtiğimiz hafta dünya genelinde 1 milyar dolar gişe hasılatı yaptı.
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Liam Neeson intikam ateşiyle yanıyor
Aksiyon filmlerinin deneyimli aktörü Liam Neeson’ın başrolünü üstlendiği Cold Pursuit’ten yeni fragman yayımlandı.
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38. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisinde yer alacak isimler belli oldu
38. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisi belirlendi. Başkanlığını Ümit Ünal’ın üstleneceği jüride Derya Alabora, Alican Yücesoy, Andreas Sinanos ve Gaye Boralıoğlu yer alacak.
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Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayrete düşürdü
Beyazperdede televizyonlarda hayranlıkla izlediğimiz ünlü isimlerin yakın çekim fotoğraflarını gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız!