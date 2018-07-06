Etikete Göre Haberler:
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6 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta sinema salonlarında 3'ü yerli 8 film vizyona girecek. Haftanın favorisi Ant-Man ve Wasp!
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20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Bir Zamanlar Çukurova'da hangi filmden esinlendi?
Televizyon dizileri bazen kitaplardan bazense filmlerden yola çıkarak hazırlanıyor
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Mutluluk Zamanı'nın afişi yayınlandı
Film 10 Kasım'da vizyona girecek.
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Mutluluk Zamanı'ndan ilk fragman
Film 10 Kasım'da vizyona girecek.
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Pers Prensi aksiyonla geliyor
Bugün vizyona giren "Pers Prensi: Zamanın Kumları" filmine ait ilginç notlar ve Jake Gyllenhaal'ın söyleşisi yayınlandı.
Son Haberler
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İstanbul Yeşilçam filmlerine doyacak!
Yeşilçam filmlerinin seçkin örneklerinin İstanbullularla buluştuğu "Yeşilçam Film Günleri"nin ilk gösterimi yapıldı.
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Hollywood'da sular durulmuyor
Başta Hollywood olmak üzere tüm dünyayı sarsan, Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein’in odağında olduğu cinsel taciz skandalına yeni bir halka daha eklendi.
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Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba
Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.