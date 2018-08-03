Zeki Demirkubuz'un en kişisel filmim dediği ''Bulantı'' 2 Ekim'de vizyona giriyor. İşte Masumiyet, Yazgı, Kıskanmak gibi yapımların yönetmeni Zeki Demirkubuz'un Bulantı filminin detayları ve fragmanı...

Bağımsızlar çağının en önemli yönetmenlerinden olan Zeki Demirkubuz'un kendine has filmleri.

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