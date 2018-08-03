Etikete Göre Haberler:
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Cesur Türk oyuncular
Türk sinemasının son dönemlerinde rol aldıkları cesur sahnelerle adından söz ettiren isimleri mercek altına aldık.
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5 filmde Zeki Demirkubuz sineması
Bağımsızlar çağının en önemli yönetmenlerinden olan Zeki Demirkubuz'un kendine has filmleri.
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Çoktan rüştünü ispatlamış 9 bağımsız Türk yönetmen
Türk sinemasının bağımsızlar çağındaki yönetmenler.
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90'ların Türk filmleri
Türk Sineması içinde 90'lı yıllarda çekilmiş en iyi filmler.
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Bir Zeki Demirkubuz filmi Bulantı bu hafta vizyonda
Zeki Demirkubuz'un en kişisel filmim dediği ''Bulantı'' 2 Ekim'de vizyona giriyor. İşte Masumiyet, Yazgı, Kıskanmak gibi yapımların yönetmeni Zeki Demirkubuz'un Bulantı filminin detayları ve fragmanı...
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Demirkubuz 'Bulantı' ile geliyor
Zeki Demirkubuz onuncu filmi Bulantı ile geliyor.
Son Haberler
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10 Ağustos vizyona giren filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyona girecek.
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Belçim Bilgin sınırları aştı
Belçim Bilgin, dünyaca ünlü isimlerle aynı filmde yer aldı.
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Ünlü yönetmenden gündem yaratacak sözler
Fransız basınına konuşan Nuri Bilge Ceylan'dan dikkat çeken sözler.
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Müslüm filminin senaristleri konuştu
Bu yılın merakla beklenen filmi MÜSLÜM’ün senaryosunu, edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Hakan Günday’la birlikte Gürhan Özçiftçi kaleme aldı.