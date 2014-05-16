Ankara’da üniversite okumuş iki genç kuzen Kaan ve Fikret düzenli bir hayat kurabilme ümidiyle geldikleri İstanbul’da düzenli bir hayat kuramamış ve Ankara’ya dönme kararı almışlardır. Parasızlıktan dolayı otostopla yola çıkan gençlerin yolu, mafya sevgilisinden kaçan Sanemle kesişir ve kendilerini müthiş bir aksiyonun içinde bulurlar. Kaan ve Fikret tüm bu yaşananlardan yola çıkarak bir sinema filmi senaryosu yazarlar, yapımcı Hilmi’ye ulaşırlar.