006 Kaçış
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aksiyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :16 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Ankara’da üniversite okumuş iki genç kuzen Kaan ve Fikret düzenli bir hayat kurabilme ümidiyle geldikleri İstanbul’da düzenli bir hayat kuramamış ve Ankara’ya dönme kararı almışlardır. Parasızlıktan dolayı otostopla yola çıkan gençlerin yolu, mafya sevgilisinden kaçan Sanemle kesişir ve kendilerini müthiş bir aksiyonun içinde bulurlar. Kaan ve Fikret tüm bu yaşananlardan yola çıkarak bir sinema filmi senaryosu yazarlar, yapımcı Hilmi’ye ulaşırlar.
Galeri
Yorumlar
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İzlemek için 16 Mayıs tarihini sabırsızlıkla beklediğim film 006 Kaçış hakkında bir tv de ana haber bülteninde bilgi sahibi oldum. Film çekimlerini gerçek yaşanan bir haber şeklinde sunulmuştu, konusu ve çekimler o kadar gerçekçi idi ki haber şeklinde izlemiştim.Daha sonra takip etmeye başladım. Internet vasıtasıyla fragmanı izledim. Yaşamın gerçeklerini mantıklı ve seviyeli bir şekilde güldürebilecek filmleri özlemiştik. Yüzlerini her gün izleyerek ezberlediğimiz, yıpranmamış sanatçıların oynadığı film inşallah ailece izleme beklentimizi boşa çıkarmaz.. Başarılar, iyi eğlenceler.
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Filmin fragmanından anladığım kadarıyla aksiyon tarzı bir komedi; Ülkemizde bu tarz film pek yapılmadığından benim ilgimi çekti. Küfürsüz olduğu içinde ailece gidilebilecek bir film olduğunu düşünüyorum. Mutlaka kısmet olursa gitmeyi düşünüyorum