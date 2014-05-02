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10. Köy Teyatora

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Fragmanlar


10. Köy Teyatora
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.1 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Tiyatronun temsilcisi Dionysos’un yaşadığı 10. Köy’e yolları düşen bir öğretmen ve bir tiyatro kumpanyası, köylülerin garip konuşmalar yaptıklarını fark ederler. Köylüler yalnızca akıllarından ne geçiyorsa onu söylemektedirler. Öğretmen, okulda göreve başlarken, kumpanya elemanları da Dionysos adına canlandırmak istedikleri bir gösterimi ahaliye kabul ettirmek isterler. Köylüler gelenlerle kaynaşmaya başladığında ortaya komik durumlar çıkar.

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Yorumlar

  • bu film adı altında işlenmiş saçma sapan bir konu yazıkkk o kadar çok işlenecek ciddi konular varken böyle gereksiz konuları karşımıza getiryorlar güya film işte saçma sapan ilk okul tiyatrosun gibii hiç bir konusu yok küfürrr le film işliyolarr yazıkkk

  • Türk filmlerine destek için izledim ama bukadar mı kötü olur bir film , konu ancak bukadar kötü işlenir . Yazık o verilen emeğe paraya . Gerçi film hep aynı yerde geçiyor , tek kamera kullanmışlar sanki )

  • artık türk yapımı fantastik filmleride görmeye başladık. çok güzel. destek vermeli

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