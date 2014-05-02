10. Köy Teyatora

Tiyatronun temsilcisi Dionysos’un yaşadığı 10. Köy’e yolları düşen bir öğretmen ve bir tiyatro kumpanyası, köylülerin garip konuşmalar yaptıklarını fark ederler. Köylüler yalnızca akıllarından ne geçiyorsa onu söylemektedirler. Öğretmen, okulda göreve başlarken, kumpanya elemanları da Dionysos adına canlandırmak istedikleri bir gösterimi ahaliye kabul ettirmek isterler. Köylüler gelenlerle kaynaşmaya başladığında ortaya komik durumlar çıkar.

