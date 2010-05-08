Sinema>Film Arşiv > 100% Arabica
100% Arabica
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Müzik
- Yapım Yılı :1997
- Ülke : Belçika, Fransa, İsviçre
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :85 dk.
- Dağıtıcı :Fennec Productions, Incoprom SA, Les Films de la T
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.