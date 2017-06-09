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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :9 Haziran 2017
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Filmin Konusu
Üniversite son sınıf öğrencisi Zeynep; otoskopi rahatsızlığı bulunduğu için, ilaç tedavisi ve psikolojik tedavi almaktadır. Nişanlısının ölümünden kendisini sorumlu tutan Zeynep, zaman zaman kendisini dışarıdan izlediğini hissine kapılır (otoskopi) ve çeşitli sanrılar yaşar. Zeynep'in bu durumundan; sevgilisi Barış ve en yakın arkadaşı İlke de etkilenmekte ve hayatları karmaşa içinde sürüp gitmektedir. Bir gün ileri düzeyde sanrılar yaşayan Zeynep, psikologunun önerisini reddederek tedaviden kaçar ve kendisini takip eden diğer kendisi ile yaşama alışmaya karar verir.
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