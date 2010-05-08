Kusursuz bir sürücü sicil kaydına sahip olan bir güvenlik görevlisi, nasıl olur da çok yüklü miktarlarda parayı 10 yıl boyunca transfer etmeyi ve sonunda da kamyonetinde 11 milyon euro ile ortadan kaybolmayı başarır? Bu olay 2009'da Fransa'da en çok konuşulan olaylardan biri olsa da yönetmen Philippe Godeau ve kaçak sürücü Toni Musulin'i canlandıran oyuncu François Cluzet'in asıl ilgisini çeken paraya ne olduğu değil, bu soygunu gerçekleştiren Musulin'in motivasyonu...