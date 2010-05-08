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11.6
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2013
Filmin Konusu
Kusursuz bir sürücü sicil kaydına sahip olan bir güvenlik görevlisi, nasıl olur da çok yüklü miktarlarda parayı 10 yıl boyunca transfer etmeyi ve sonunda da kamyonetinde 11 milyon euro ile ortadan kaybolmayı başarır? Bu olay 2009'da Fransa'da en çok konuşulan olaylardan biri olsa da yönetmen Philippe Godeau ve kaçak sürücü Toni Musulin'i canlandıran oyuncu François Cluzet'in asıl ilgisini çeken paraya ne olduğu değil, bu soygunu gerçekleştiren Musulin'in motivasyonu...
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