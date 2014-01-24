12 Yıllık Esaret
12 Years a Slave
- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Tarih
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :24 Ocak 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
İç Savaş öncesi Amerika Birleşik Devletleri’nde ailesiyle birlikte özgür bir adam olarak yaşayan Solomon Northup, köle olarak kaçırılır ve satılır. Solomon’u satın alan Edwin Epps zalim bir adam olmanın yanı sıra beklenmeyecek bir nezakete de sahiptir. Solomon sadece hayatta kalmak için değil aynı zamanda onuru için de yaşamaya çalışmaktadır.
Galeri
Yorumlar
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Film çok iyiydi . Kaliteli ve en önemli konulu bi film , oyunculuk çok iyi , sahneler gerçekçi ...
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Django Unchained cok daha iyiydi
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FENA DEĞİL
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Tarantinonun Django filminden sonra bence gereksiz 1 film.Klasik bir köle filmi hiçbir artısı yok!
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Amerika yillar once yaptiklarini bu tarz filmlerle affettirmeye calisiyor. Anlayana igrenc film bes para vermeye degmez, amerika\'nin oyunlari..