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13. Cuma

The 13th Friday

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13. Cuma
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Gerilim
  • Yapım Yılı :2017
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :21 Haziran 2019

 

Filmin Konusu

13. Cuma, minimal senaryosu ancak dönemine göre bir hayli ilerici efektleriyle günümüzün bir çok sinema otoritesine göre "kült statüsünde" bir yapım olarak, benzeri yüzlerce teen-slasher prodüksiyonlarıyla arasındaki makası bir hayli açmıştır... Filmde ana mekan, Camp Crystal Lake'tir... Burası, on yıllar önce esrarengiz cinayetlerin yaşandığı, terkedilmiş bir gençlik kampıdır. Gözünü budaktan sakınmayan cesur bir girişimci kampı tekrar hizmete açmaya karar vererek yakışıklı delikanlılar ve güzel genç kızlardan oluşan bir kadroyu işe alır. Bir yağmur fırtınası kampı dünyanın geri kalanından soyutladığında korkunç ölümler başlar. Gençler sırayla, korkunç derecede yaratıcı şekilde cinayete kurban gitmektedir.

Galeri

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