Silik bir sosyal hizmetler görevlisi olan Elliot Brindle çaresizlik içindeyken, 13 farklı görevi yerine getirmesi halinde 6.2 milyon dolar kazanacağını söyleyen bir telefon alır. Bunun için ilk iki ve kolay görevi başarıyla geçmesi gerekmektedir. Önünde uçan sineği yakalayıp, sonra da yemek. Bunu yerine getirince bir anda banka hesabına binlerce dolar para geçer ve Elliot kendini dönüşü olmayan bir dizi olayın içinde bulur.