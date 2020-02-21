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1917

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1917
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

1917, I. Dünya Savaşı sırasında bir tuzağa doğru gitmekte olan bir tabur askerin hayatını kurtaracak mesajı, zamanla yarışarak iletmeye çalışan iki askerin hikâyesini anlatıyor.

Galeri

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