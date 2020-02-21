Sinema>Film Arşiv > 1917
1917
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
1917, I. Dünya Savaşı sırasında bir tuzağa doğru gitmekte olan bir tabur askerin hayatını kurtaracak mesajı, zamanla yarışarak iletmeye çalışan iki askerin hikâyesini anlatıyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.