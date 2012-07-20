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205: Korku Odası

205 - Zimmer der Angst

1 kişi izlemiş. | 46 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


205: Korku Odası
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.2 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (22 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

205 numaralı odada ne olduğu Katrin’in umurunda değildir. 19 yaşındaki öğrencinin artık yatakhanede bir odası vardır. Sömestr başlamaktadır ve yeni arkadaşlar edinecektir. Odasında garip şeyler olmaya başladığında neden kimsenin 205 numaralı odaya taşınmak istemediğini anlayacaktır.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Allah cezanu versun atmin efendi...açamayruk filmi!!

  • izlnmeli..

  • her ne kadar fragmanı fena olmasada ımdb puanı düşük 5.1 ben artık dabbe gibi panaromal activity gibi filmlerin çoğalmasını istiyorum gerçi dabbenin korkuttuğu şeyler belli ama olsun en azında korku hissini verebiliyolar arkadaşlar.

  • konu''1408 numaralı oda'nın aynısı..izlemeye geğmez

  • fılmı dun ızledım güzel filmdi ama cok sey beklemeyın

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Oyuncular ve ekip

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