205: Korku Odası

205 numaralı odada ne olduğu Katrin’in umurunda değildir. 19 yaşındaki öğrencinin artık yatakhanede bir odası vardır. Sömestr başlamaktadır ve yeni arkadaşlar edinecektir. Odasında garip şeyler olmaya başladığında neden kimsenin 205 numaralı odaya taşınmak istemediğini anlayacaktır.