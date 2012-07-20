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205: Korku Odası
205 - Zimmer der Angst
1 kişi izlemiş. | 46 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.2 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :20 Temmuz 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :100 dk.
Filmin Konusu
205 numaralı odada ne olduğu Katrin’in umurunda değildir. 19 yaşındaki öğrencinin artık yatakhanede bir odası vardır. Sömestr başlamaktadır ve yeni arkadaşlar edinecektir. Odasında garip şeyler olmaya başladığında neden kimsenin 205 numaralı odaya taşınmak istemediğini anlayacaktır.
Galeri
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Yorumlar
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Allah cezanu versun atmin efendi...açamayruk filmi!!
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izlnmeli..
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her ne kadar fragmanı fena olmasada ımdb puanı düşük 5.1 ben artık dabbe gibi panaromal activity gibi filmlerin çoğalmasını istiyorum gerçi dabbenin korkuttuğu şeyler belli ama olsun en azında korku hissini verebiliyolar arkadaşlar.
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konu''1408 numaralı oda'nın aynısı..izlemeye geğmez
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fılmı dun ızledım güzel filmdi ama cok sey beklemeyın
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