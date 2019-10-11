“21 Bridges”, gözden düşmüş bir NYPD dedektifine (Chadwick Boseman) odaklanıyor. Polis katili bir adam için şehir çapında bir insan avı başlatılınca dedektif kendini affettirmek için bir şans elde ediyor. Dedektif bir süre sonra polis meslektaşlarını bir suç imparatorluğu ile ilişkilendiren bir komployu açığa çıkarmaya başlıyor. Saatler ilerledikçe kimi takip ettiği ve onu kimin takip ettiği belirsizleşmeye başlıyor. Arama yoğunlaştığında katilin Manhattan’dan kaçmasını engellemek için en uç önlemler alınıyor. Yetkililer adaya giriş çıkışları engellemek için 17 köprüyü de kapatıyor. İkonik Manhattan adasının tarihte ilk kez dış dünya ile bağlantısı kesiliyor.