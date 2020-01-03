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2177 Hackerları
2177: The San Francisco Love Hacker Crimes
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :3 Ocak 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Bir adam gözlerini açtığında, kim olduğuna dair hiçbir fikri olmadığının farkına varır. Geçmişe dair hiçbir anısı olmayan adam, birden kendisini peşinde olan bir suikastçıdan kaçarken bulur. Bu sırada, sert olduğu kadar havalı bir polis olan karısı, adamı bulmak için umutsuzca bir arama başlatmıştır. Ancak kadının kocasını bulmak için verdiği çaba, kariyerinin sona ermesine neden olacak bir hamle olur.
Galeri
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