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3 Nesil
Three Generations (About Ray)
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- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :7 Temmuz 2017
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- Süre :92 dk.
Filmin Konusu
Cinsiyet geçiş sürecindeki Ray (Elle Fanning), hayatında en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönemden geçmektedir. Annesi Maggie (Naomi Watts) ve büyükannesi Dolly (Susan Sarandon) bu zorlu süreçte Ray'in yanında yer almakta, ona destek olmaktadır. Fakat aileyi yıllar önce terk etmiş olan biyolojik babanın yasal onayına da ihtiyaç duyulması, işlerin karışmasına yol açar.
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