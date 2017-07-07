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3 Nesil

Three Generations (About Ray)

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Fragmanlar


3 Nesil
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Cinsiyet geçiş sürecindeki Ray (Elle Fanning), hayatında en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönemden geçmektedir. Annesi Maggie (Naomi Watts) ve büyükannesi Dolly (Susan Sarandon) bu zorlu süreçte Ray'in yanında yer almakta, ona destek olmaktadır. Fakat aileyi yıllar önce terk etmiş olan biyolojik babanın yasal onayına da ihtiyaç duyulması, işlerin karışmasına yol açar.

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