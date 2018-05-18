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3 Vakte Kadar
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :18 Mayıs 2018
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Çocukluğundan beri aşık olduğu kişiye açılmanın yollarını arayan Hasan'ın hikâyesine odaklanıyor.
Galeri
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