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3 Yaşam
3 Lives
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Filmin Konusu
Genç bir kadın, kendisini kaçıranlardan kurtulmanın yolunu aramaktadır. Tam da bu sırada tanımadığı bir adam, genç kadına yardımcı olmaya çalışır. Ancak genç kadın bir süre sonra adamın, 15 yıl önce kendisine saldırması sonucu hapse düşen adam olduğunu keşfeder.
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