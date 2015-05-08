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44. Çocuk

Child 44

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Fragmanlar


44. Çocuk
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Leo Demidov, devletin iç güvenliğinden sorumludur. Anatoly adındaki ajan Leo’nun karısı Raisa’yı hain olarak hedef gösterir. Raisa suçlandığı sırada Leo, tren yolu kenarında bulunmuş bir çocuk cesedi olayı ile ilgilenmektedir. Eski meslektaşı Vasili, Leo ve Raisa’yı çocukların katilini bulmaması için psikopatça engellemeye çalışır. Bunun nedeni Stalin’in suçtan arınmış bir komunist topluluk fikridir.


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