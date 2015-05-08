Leo Demidov, devletin iç güvenliğinden sorumludur. Anatoly adındaki ajan Leo’nun karısı Raisa’yı hain olarak hedef gösterir. Raisa suçlandığı sırada Leo, tren yolu kenarında bulunmuş bir çocuk cesedi olayı ile ilgilenmektedir. Eski meslektaşı Vasili, Leo ve Raisa’yı çocukların katilini bulmaması için psikopatça engellemeye çalışır. Bunun nedeni Stalin’in suçtan arınmış bir komunist topluluk fikridir.