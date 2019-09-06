45 25 #KusursuzCinayet

9. Sosyal Medya Ödülleri töreninde ödül alan sosyal medya fenomenleri acımasızca öldürülürken, işlenen her cinayetin ardından elde edilen kanıtlar, katilin bir sonraki kurban olduğunu göstermektedir. O güne kadar yüzlerce cinayeti aydınlatmayı başaran İstanbul Cinayet Büro dedektifleri, ilk defa arkasında iz bırakmayan zeki bir katil ve çözülmesi imkansız gibi gözüken bir bulmacayla karşı karşıyadırlar. Ya halka tamamlanmadan katili yakalayacak, ya da dünyanın ilk kusursuz cinayetler serisine tanıklık edeceklerdir!