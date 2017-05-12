Yaprak (Gözde Mutluer), çocuk yaşlardan itibaren beraber büyüdüğü ve farklı, renkli karakteristik özelliklere sahip, lise çağlarında,5 kişilik arkadaş grubunun tek kız üyesidir. Kendine, kızlar dünyasından uzak, Ali (Hasan Denizyaran), Sinan (Cihan Şimşek), Gökhan (Sina Özer) ve Oğuz'dan (Cemrehan Karakaş) oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur.

Bir gün,bu dünya gizemli bir biçimde hayatına giren Barış'ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızların dünyasına bir keşfe çıkarır… Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir 'Masal Prensi'ni, ya da 'Gamzeli Kahraman'ı seçecektir.