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5 Dakkada Değişir Bütün İşler

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Fragmanlar


5 Dakkada Değişir Bütün İşler
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 3.7 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Başrollerinde Bülent Şakrak, Haki Biçici, Kaan Turgut, Emre Altuğ ve Ecem Özkaya Üstündağ´ın paylaştığı komedi filmi 5 Dakkada Değişir Bütün İşler´in yönetmenliğini senaryoyosunada katkıda bulunan Orçun Benli yapmış.

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Yorumlar

  • Kotu bir film. Zaman kaybi idi. Fragmanda gecenler tek komik olan anlardi.

  • çok komik

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Oyuncular ve ekip

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