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5 Dakkada Değişir Bütün İşler
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- IMDB Puanı : 3.7 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :6 Mayıs 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Başrollerinde Bülent Şakrak, Haki Biçici, Kaan Turgut, Emre Altuğ ve Ecem Özkaya Üstündağ´ın paylaştığı komedi filmi 5 Dakkada Değişir Bütün İşler´in yönetmenliğini senaryoyosunada katkıda bulunan Orçun Benli yapmış.
Galeri
Yorumlar
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Kotu bir film. Zaman kaybi idi. Fragmanda gecenler tek komik olan anlardi.
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çok komik
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