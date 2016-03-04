5. Dalga’da, öldürücü gücü gitgide artan dört saldırı dalgası Dünya’nın büyük bir kısmını kırıp geçirmiştir. Korku ve güvensizliğin hüküm sürdüğü bir ortamda, Cassie (Chloë Grace Moretz) umutsuzca erkek kardeşini bulmaya çalıştığı bir koşturmacanın içindedir. Kaçınılmaz ve ölümcül 5. dalgaya hazırlanırken, genç kız kendisinin son umudu olabilecek genç bir adamla işbirliği yapar, tabi ona güvenebilirse.