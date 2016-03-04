5. Dalga
The 5th Wave
- IMDB Puanı : 5.2 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :4 Mart 2016
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Filmin Konusu
5. Dalga’da, öldürücü gücü gitgide artan dört saldırı dalgası Dünya’nın büyük bir kısmını kırıp geçirmiştir. Korku ve güvensizliğin hüküm sürdüğü bir ortamda, Cassie (Chloë Grace Moretz) umutsuzca erkek kardeşini bulmaya çalıştığı bir koşturmacanın içindedir. Kaçınılmaz ve ölümcül 5. dalgaya hazırlanırken, genç kız kendisinin son umudu olabilecek genç bir adamla işbirliği yapar, tabi ona güvenebilirse.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Fragman harika fakat film berbat. Bos vaktinizde bile izlemeye degmez. Skandal.
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Harika baslayip felaket biten hayal kirikligi bir film. Olmamis yapamamislar. On uzerinden bes bile fazla.
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efektler cok kotu olmus 5 para etmez film
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Fragmanımı görünce işşşte bu! demiştim ama izleyince anladım ki hataymış. ABD olmazsa bizler hiçmişiz , dünyayı kurtaran ABD gençliği şeklindeki filmlere benim gibi sinir olan varsa bekleyin dvd sini alın ya da torrenten indirin falan . Kısacası değmez gitmeyin...
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Bu kadar sacma bir Warner Bros yapimi görmedim