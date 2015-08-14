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61. Bölge İntikam
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 1.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :14 Ağustos 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Özel eğitimle yetiştirilen Adnan´ın tayini Of´a çıkar ve yeni görevi için yola çıkar. Mahmut, Of ve çevresindeki girdiği tüm ihaleleri kazanınca bölgede daha önemli bir güç haline gelir. Ama ne var ki Trabzon´dan tanıdığı bir adam olan Ömer´in oğluna geri çeviremeyeceği bir vaatte bulunur.
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