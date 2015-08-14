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61. Bölge İntikam

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Fragmanlar


61. Bölge İntikam
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Özel eğitimle yetiştirilen Adnan´ın tayini Of´a çıkar ve yeni görevi için yola çıkar. Mahmut, Of ve çevresindeki girdiği tüm ihaleleri kazanınca bölgede daha önemli bir güç haline gelir. Ama ne var ki Trabzon´dan tanıdığı bir adam olan Ömer´in oğluna geri çeviremeyeceği bir vaatte bulunur.

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