61. Bölge İntikam

Özel eğitimle yetiştirilen Adnan´ın tayini Of´a çıkar ve yeni görevi için yola çıkar. Mahmut, Of ve çevresindeki girdiği tüm ihaleleri kazanınca bölgede daha önemli bir güç haline gelir. Ama ne var ki Trabzon´dan tanıdığı bir adam olan Ömer´in oğluna geri çeviremeyeceği bir vaatte bulunur.