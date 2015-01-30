Kötü cadı Dellamorta, Prenses Rose’u bebekken lanetlemiştir. 18. yaşına basmadan hemen önce, Rose’un parmağına keskin bir iğne batacak ve prenses ile beraber tüm şato halkı 100 yıllık bir uykuya dalacaktır; ta ki gerçek aşkı gelip prensesi öpene kadar. 18. yaşına basmadan önceki gece prenses, sevgilisi Jack’i saklanması için 7 Cüceler’in yanına gönderir.