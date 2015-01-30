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7 Cüceler
Der 7bte Zwerg (The 7th Dwarf)
2 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Kötü cadı Dellamorta, Prenses Rose’u bebekken lanetlemiştir. 18. yaşına basmadan hemen önce, Rose’un parmağına keskin bir iğne batacak ve prenses ile beraber tüm şato halkı 100 yıllık bir uykuya dalacaktır; ta ki gerçek aşkı gelip prensesi öpene kadar. 18. yaşına basmadan önceki gece prenses, sevgilisi Jack’i saklanması için 7 Cüceler’in yanına gönderir.
Galeri
Yorumlar
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ÇOCUKLARIMIZIN KİTABINI OKUDUKLARI FİLMDE HEYECANLA İZLEDİLER! 3D FARKLI BİR TAD.
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çocuklar için güzel bir tercih.
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Çocuklarla keyifli bir haftasonu geçirmek için iyi bir seçim. Kesinlikle 3D izleyin...
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harika bir film olduğu kesin bu filme kesinlikle gideceğim
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