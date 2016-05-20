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7. Gün

The Offering

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Fragmanlar


7. Gün
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 3.8 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Başarılı bir gazeteci olan Jamie, kız kardeşi Anna'nın esrarengiz ölümü üzerine Singapur'a gider. Ölmüş kız kardeşinden gelmeye başlayan e-postalar ve kızı Katie'nin tuhaf davranışları nedeniyle araştırmasını derinleştirince Anna'nın ölümünün yüzyıllar öncesine dayanan bir lanet zincirinin parçası olduğu ortaya çıkar. Babil Kulesi efsanesine göre şeytan lanetin 7. gününde yeryüzüne dönmek amacıyla seçtiği kurbanların canını vahşice yöntemlerle almaktadır. Şeytanın sıradaki hedefleri haline gelen Jamie ve küçük Katie bu korku dolu ve kanlı kabustan kurtulabilecek midir?

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Yorumlar

  • rezalet su aralar izlenecek korku filmi yok korku seansi 2 geliyor ozmna kdr korku filmlerine gitmeyin yoksa paraniza yazik olur

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