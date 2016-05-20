7. Gün
The Offering
- IMDB Puanı : 3.8 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :20 Mayıs 2016
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Filmin Konusu
Başarılı bir gazeteci olan Jamie, kız kardeşi Anna'nın esrarengiz ölümü üzerine Singapur'a gider. Ölmüş kız kardeşinden gelmeye başlayan e-postalar ve kızı Katie'nin tuhaf davranışları nedeniyle araştırmasını derinleştirince Anna'nın ölümünün yüzyıllar öncesine dayanan bir lanet zincirinin parçası olduğu ortaya çıkar. Babil Kulesi efsanesine göre şeytan lanetin 7. gününde yeryüzüne dönmek amacıyla seçtiği kurbanların canını vahşice yöntemlerle almaktadır. Şeytanın sıradaki hedefleri haline gelen Jamie ve küçük Katie bu korku dolu ve kanlı kabustan kurtulabilecek midir?
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Yorumlar
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rezalet su aralar izlenecek korku filmi yok korku seansi 2 geliyor ozmna kdr korku filmlerine gitmeyin yoksa paraniza yazik olur