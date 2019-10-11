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7. Koğuştaki Mucize

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7. Koğuştaki Mucize
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  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

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