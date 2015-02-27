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8 Saniye

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


8 Saniye
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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     (19 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Berlinli Türk kızı olan Esra, iki hayat yaşar. Beş kardeşin en küçüğüdür. Özel ilişkilerinde kendisini kapana kısılmış hissetmektedir. Dayatılan kurallarla çatışan Esra, bir şeylerin eksik ya da yanlış olduğu hissinden kurtulamamaktadır. Rüyalarında ise arzusu, çocukluğundan beri rüyalarına giren gizemli adamı bulmaktır. Ancak rüyalarında ne kadar bilinçlenir, ne kadar gerçeği kavrarsa, gündelik hayatına etkisi o kadar artar.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Özgün bir film olmuş bence, tavsiye ederim herkese.

  • güzel film izlemek isteyenler terettüt etmesin.

  • Bu berbat filmi affediyorum

  • dün akşam izledim.değişik bir konusu var.başrol oyuncusu kız süper.izlenilebilir film.not vermem gerekirse 10 üstünden 7 hakettiği puandır.yönetmen koltuğunda ömer faruk sorak var bu da artısı.

  • arkadaslar basta sklabilrsiniz ayrica sonu basit sekilde bitirilmis ancak kisisel farkindalik acisindan kendinize biseyler katabilirsiniz.

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Oyuncular ve ekip

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