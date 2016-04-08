Alper, en yakın arkadaşı Soner ve yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Hazan ile üniversiteden arkadaştır. Alper ve Hazan'ın ilişkileri son zamanlarda epey yıpranmıştır. Aynı kentin bir başka yerinde yirmili yasların başındaki Hakan, Barkın ve Serhat gerekirse ailelerinden para çalarak bir süre için yakındaki bir tatil beldesine gitmeyi planlamaktadır. Hakan babasının arabasını, Barkın da annesinin cüzdanını çalınca artık o yolculuk hayal olmaktan çıkar. 12 yasındaki Mustafa ve arkadaşı Emre'nin derdi ise o yıllarda yayın hayatına yeni başlayan özel radyolardan birinde bir program yapmaktır. Emre'nin babası aracı olunca, kentteki özel radyolardan birine görüşmeye gitmişler ancak program için yalnızca Emre'ye olur verilmiştir. Mustafa'nın üzüntüsüne dayanamayan babası oğlu için yakın çevreye yayın yapabileceği bir verici imal etmeye karar verir. ve iki yolun kesiştiği köşede umulmadık şekilde bu üç hikâye birbirine düğümlenir…